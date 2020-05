Na sequência da proibição de festivais até 30 de setembro, no contexto de pandemia de covid-19, a organização do Vagos Metal Fest emitiu um comunicado, informando que está em conversações com o Município de Vagos, os representantes de artistas e os parceiros do evento para fazer transitar o evento para 2021.

O objetivo da Amazing Events, que organiza o festival, é ter "o mínimo de alterações possível ao cartaz já apresentado".

Quanto à emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete já pago, a organização do Vagos Metal Fest diz que fica "a aguardar a aprovação final destas medidas em Assembleia da República".

O Vagos Metal Fest deveria acontecer de 30 de julho a 1 de agosto, com bandas como Testament e Behemoth.