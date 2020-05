Na sequência da proibição de festivais de música até 30 de setembro, decretada ontem pelo Governo português, no contexto da pandemia de covid-19, a Música no Coração, que organiza os festivais Super Bock Super Rock e Meo Sudoeste, emitiu um comunicado no qual diz ter tomado conhecimento da proposta de lei e, como tal, irá "aguardar a decisão definitiva da Assembleia da República" para comunicar as suas medidas em relação aos dois festivais.

Pode ler aqui os comunicados:

O Super Bock Super Rock realizar-se-ia no Meco, em julho, com A$AP Rocky, Foals ou Brockhampton, e o Meo Sudoeste estava marcado para a Zambujeira do Mar, em agosto, com Migos, Major Lazer ou Profjam.

Contactados esta quinta-feira pela BLITZ, os responsáveis da Música no Coração não estiveram disponíveis para prestar declarações.