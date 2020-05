Morreu Brian Howe, antigo vocalista dos Bad Company. Tinha 66 anos e sofreu um ataque cardíaco em sua casa, na Flórida, segundo o website TMZ.

Howe foi o substituto de Paul Rodgers nos Bad Company, fazendo parte da banda entre 1986 e 1994 e participando em discos como "Fame and Fortune" e "Holy Water".

Com a banda, conseguiu também alcançar o top 10 da tabela de vendas nos Estados Unidos através de singles como 'Shake It Up', 'No Smoke Without a Fire' e 'Holy Water'.

Para além dos Bad Company, Howe trabalhou também com Ted Nugent, escreveu uma canção com os Megadeth ('I'll Get Even') e editou alguns trabalhos a solo. O seu último disco, "Circus Bar", data de 2010.