Madonna partilhou, no Instagram, um vídeo onde surge a dar um passeio de mota por Lisboa.

A artista segue atrás do condutor, devidamente apetrechada com capacete. E há, também, um transeunte que olha surpreendido.

A publicação é ilustrada com a canção 'Living for Love', que fez parte do álbum 'Rebel Heart', de 2015. "Às vezes há que sair", escreveu na legenda.

Recorde-se que Madonna afirma ter contraído o novo coronavírus durante a digressão "Madame X", que terminou em março devido à pandemia.

No Instagram, a artista partilhou um artigo que menciona os 1,1 milhões de dólares que doou para ajudar a descobrir uma vacina para a Covid-19, e pôs fim aos rumores que davam conta de que estaria ainda infetada.

"Sinto-me grata por poder ajudar a pesquisar uma cura para a Covid-19. De momento não estou doente", garantiu.

"Quando o teste para anticorpos dá positivo, significa que tiveste o vírus. E eu tive-o: estive doente no final da minha digressão, em Paris, há semanas, bem como muitos outros artistas que participam no meu espetáculo".

"Pensámos todos que era uma gripe má", continuou. Felizmente, agora estamos saudáveis. Espero que isto esclareça as coisas".

A artista já havia prometido, também, sair à rua para respirar o ar da covid-19. Afinal, preferiu as duas rodas.