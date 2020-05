O ex-treinador pessoal de Adele, Pete Geracimo, deixou um longo comentário de apoio à cantora britânica, defendendo-a das críticas que surgiram devido à magreza que exibe numa fotografia partilhada esta semana no Instagram.

A artista terá perdido cerca de 45 quilos e a imagem publicada na quarta-feira, que mostra a grande transformação, foi amplamente criticada por fãs que a acusam de estar demasiado magra: "parte-me o coração ler comentários negativos e acusações de pessoas que questionam a genuinidade da sua fantástica perda de peso", escreve Geracimo.

"O que posso dizer da minha experiência pessoal a trabalhar com ela, durante períodos conturbados e bons momentos, é que ela sempre fez o que quis e da forma como queria", acrescenta, "nunca colocou em risco o talento que recebeu de Deus diminuindo-se a mostrar a pele ou a ser demasiado sexy para vender álbuns".

A diminuição de peso, diz o treinador, prendeu-se com questões de saúde e não com preocupações com imagem: "quando começámos a trabalhar juntos, a intenção não era que ela ficasse demasiado magra, Queríamos que ela ficasse saudável. Especialmente depois da gravidez e da cirurgia".

"Quando o álbum '25' saiu e a digressão foi anunciada, tivemos de a preparar para uma agenda cansativa de 13 meses", explica ainda, "nesse período ela começou a gostar de treinar e a fazer melhores escolhas em termos de alimentação. Como resultado, perdeu peso considerável e as pessoas repararam. A transformação corporal espalhou-se por todos os media. A atenção que recebeu foi uma loucura".

Geracimo diz ainda que o divórcio deixou Adele ainda mais motivada. "É natural que com as mudanças, venha a vontade de sermos a nossa melhor versão", escreve ainda o treinador, "não poderia estar mais orgulhoso ou feliz por ela! Esta metamorfose não tem a ver com vendas de álbuns, publicidade ou para ser um modelo. Está a fazê-lo por ela e pelo filho, Angelo".