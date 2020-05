Bob Dylan anunciou esta sexta-feira o lançamento de um novo álbum, que será o seu primeiro álbum de originais desde 2012.

"Rough and Rowdy Ways" será editado no dia 19 de junho através da Columbia, sucedendo assim a "Tempest", de 2012, e a "Triplicate", disco de versões lançado em 2017.

Juntamente com o anúncio de um novo LP, o 39º da sua carreira, Dylan disponibilizou também, para escuta, o tema 'False Prophet'.

'False Prophet' vem na sequência do épico de 17 minutos 'Murder Most Foul', mostrada no final de março, e de 'I Contain Multitudes', lançada em abril. Ouça aqui o novo tema de Bob Dylan: