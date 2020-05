O EDP Vilar de Mouros — o mais antigo e um dos mais aclamados festivais de verão no panorama nacional — pode este ano não se realizar.

Quem admite este cenário é Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha, município que acolhe o evento, cuja presente edição está agendada para os dias 27, 28 e 29 de agosto.

“Face às circunstâncias e tendo em conta todas as restrições, não consigo vislumbrar como se pode organizar um festival de música que tem 15 mil pessoas no mesmo espaço a dançar, a abraçarem-se ou a beberem um copo”, afirmou o autarca à BLITZ.

O Governo deverá anunciar, esta quinta-feira, uma decisão relativamente à realização dos festivais de verão, depois de António Costa e os ministros da Economia, da Saúde e da Cultura terem reunido com os principais promotores.

O lendário Iggy Pop, os resistentes do nu metal Limp Bizkit e os britânicos Placebo são os “headliners” que constam no cartaz do EDP Vilar de Mouros 2020.