Os Radiohead irão disponibilizar esta quinta-feira mas um concerto seu em streaming, como forma de ajudar os fãs a ultrapassar o período de isolamento.

Desta feita, o espetáculo escolhido foi o que a banda britânica deu na edição de 2006 do festival Bonnaroo, considerada pelo guitarrista Jonny Greenwood como "a melhor experiência de festival que já tivemos na América".

"Espero que o calor, a poeira e o cheio do whiskey do Sul chegue até vós, como as canções - e espero que possamos voltar a ter concertos, em breve", escreveu, no Instagram.

O concerto no Bonnaroo teve lugar entre o lançamento de "Hail to the Thief", de 2003, e "In Rainbows", de 2007. Do alinhamento fizeram parte vários temas presentes neste último trabalho: '15 Step', 'Bodysnatchers', 'Weird Fishes/Arpeggi' e 'Videotape', por exemplo.

O concerto estará disponível no YouTube, a partir das 22h desta quinta-feira, em Portugal continental. Poderá vê-lo aqui: