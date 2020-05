A edição de 2020 do Pitchfork Music Festival, que se iria realizar de 17 a 19 de julho, em Chicago, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

O cartaz contava com nomes como os Fiery FUrnaces, que ali dariam o seu primeiro concerto em nove anos, Yeah Yeah Yeahs, Run the Jewels, The National, Angel Olsen, Sharon Van Etten e Big Thief, entre outros igualmente sonantes do universo indie.

Em comunicado aos fãs, a organização do festival diz-se "desolada" com o cancelamento, prometendo reembolsar todos os que compraram bilhetes.

"Pode ser assustador pensar no futuro da música ao vivo neste momento, mas sabemos que estamos comprometidos em trazer o festival de volta em 2021, se a situação de saúde pública o permitir", pode ainda ler-se.

A Pitchfork promete, ainda, transmitir mais concertos via streaming durante os próximos tempos, e "usar todo o seu peso" para "apoiar os músicos e a comunidade criada em torno do nosso festival".