Os Guns N' Roses já têm regresso marcado, mas em vez de um novo álbum vão editar um livro para crianças. "Sweet Child O'Mine", título pedido emprestado à canção de 1988, chega às lojas no próximo outono.

Criado em colaboração com o escritor James Patterson e a ilustrado Jennifer Zivoin, o livro segue as aventuras de duas meninas que cresceram em digressão com a banda.

Segundo a revista People, as duas personagens são baseadas na filha e na sobrinha do manager da banda, Fernando Lebeis. "Os miúdos vão adorar a história e os pais vão adorar cantar com eles", diz Patterson sobre o livro.

Recorde-se que o concerto que os Guns N' Roses tinham marcado no Passeio Marítimo de Algés a 20 de maio foi adiado pela promotora Everything Is New, devido à pandemia de Covid-19, para data a confirmar.