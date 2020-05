O concerto dos Iron Maiden no Estádio Nacional, em Oeiras, marcado para 23 de julho foi adiado para o dia 21 de junho de 2021, avançou há momentos a promotora Prime Artists.

No comunicado enviado à imprensa, a organização anuncia: "de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos Iron Maiden inserido na digressão "Legacy of the Beast" e agendado para 23 de julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de junho de 2021".

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, mas estão ainda à venda ingressos - entre os €60,00 e os €75,00. As bandas que acompanhariam a banda, assegurando a primeira parte - Whitin Temptation e Airbourne - estão também assegurados na nova data.