Depois da proibição de realização de festivais de música até 30 de setembro decretada pelo Governo esta quinta-feira, o RFM Somnii, festival que se iria realizar em julho na Figueira da Foz, avançou com as suas datas para 2021.

Tiago Castelo Branco, da MOT, promotora do evento da Praia do Relógio, disse à BLITZ que, no próximo ano, o RFM Somni acontecerá a 9, 10 e 11 de julho.

O cartaz, afiança, será o mesmo, num esforço de "copy paste" da edição prevista para este ano, com os mesmos artistas a atuar nos mesmos dias de semana. "Pode haver alguma surpresa, ou seja, um nome adicional, mas não vamos retirar ninguém. O cartaz já estava fechado [para este ano] e não vai sofrer alterações", diz o responsável daquela promotora.

Os bilhetes para a edição deste ano do RFM Somnii, evento dedicado à música eletrónica, são válidos para 2021, avança. Recorde-se que, segundo comunicado do Conselho de Ministros, para o caso de espetáculos cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro de 2020, e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da pandemia da doença Covid-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores.

Na passagem de ano, entretanto, a mesma organização promete uma edição especial do RFM Somnii, no mesmo local em que o festival habitualmente se realiza, a Praia do Relógio, "assim estejam reunidas as condições de segurança para tal".