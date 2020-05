Axl Rose deixou duras críticas ao Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, na sequência da visita do presidente Donald Trump a uma fábrica de máscaras, com banda-sonora dos Guns N' Roses.

"É oficial: o que quer que tenham pensado acerca do Steve Mnuchin, ele é oficialmente um imbecil", escreveu, no Twitter.

Contudo, o Secretário não se deixou ficar, respondendo a Axl: "O que é que fizeste ultimamente pelo teu país?", questionou, sem resposta do músico.

Veja aqui: