Foi recentemente anunciado que Nicolas Cage irá interpretar Joe Exotic, o agora famoso "Tiger King", numa nova série de televisão. Ainda não há imagens desse novo passo na carreira do ator - mas já há paródias.

O comediante Jimmy Fallon elaborou um sketch onde interpreta Nicolas Cage a interpretar Joe Exotic, completo com os maneirismos do ator e as roupas do "Tiger King". Confuso? Veja o vídeo: