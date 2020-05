O filho de Elon Musk e Grimes poderá não vir a ter o nome escolhido por estes, noticia o website TMZ.

Recorde-se que o dono da Tesla revelou, no Twitter, que o nome da criança seria X Æ A-12, com a explicação para esta escolha a ser dada mais tarde por Grimes.

"X, a variável desconhecida; Æ, a minha forma élvica de escrever 'Ai' (amor e/ou inteligência artificial); A-12, o precursor do SR-17, o nosso avião preferido; e A de 'Archangel', a minha canção preferida", escreveu, também no Twitter.

No entanto, segundo o TMZ, tal nome viola as leis do estado da Califórnia, onde o bebé nasceu. Na Califórnia, apenas as 26 letras do alfabeto podem ser utilizadas num nome próprio - ou seja, nada de números ou símbolos.

Quer isto dizer que a criança poderá ser chamada X Æ A-12, mas esse nome não constará da sua certidão de nascimento. Nem Elon Musk nem Grimes comentaram, para já, esta situação.