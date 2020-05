O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou uma fábrica que produz máscaras de proteção social N95 e os trabalhadores resolveram colocar nos altifalantes, bem alto, a versão dos Guns N' Roses da canção 'Live and Let Die' ("vive e deixa morrer"), original dos Wings de Paul McCartney para a banda sonora do filme de 007 com o mesmo nome.

Durante a visita à Honeywell, localizada em Phoenix no estado do Arizona, Trump usou óculos de proteção mas não usou máscara, tal como é aconselhado pelas autoridades de saúde mundiais (e norte-americanas, em particular) como forma de prevenir a disseminação da Covid-19.

No vídeo partilhado pela agência Reuters, vê-se o presidente norte-americano a falar com um trabalhador da fábrica, sem máscara, tal como os elementos da sua equipa que o acompanham, mas praticamente não se ouve a conversa de tão alto que está a música. Veja abaixo.