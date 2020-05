Como forma de ajudar as pessoas a entreterem-se durante o período de isolamento, a escritora J.K. Rowling criou o projeto "Harry Potter at Home", juntamente com as editoras dos seus livros no Reino Unido e Estados Unidos e plataformas de áudio livros e podcasts.

Neste projeto, os livros do "bruxinho" serão lidos por várias celebridades, como David Beckham, Dakota Fanning ou Stephen Fry, entre outros.

O primeiro intérprete escolhido foi Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter no cinema desde a sua infância até ao início da idade adulta.

O vídeo do ator a ler o primeiro capítulo do primeiro livro da saga, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", já está disponível, bem como o áudio: