John Legend voltou a deixar duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista à GQ Hype, o músico considera "ridículo" que Trump - que nos últimos dias propôs a injeção de desinfetantes como forma de combater o novo coronavírus - esteja à frente do seu país em época de pandemia.

"Quase não consegues acreditar que elegemos este idiota para ser presidente dos Estados Unidos", disse. "As coisas que ele diz são ridiculamente estúpidas, egoístas e narcísicas".

"Fala de uma série de remédios caseiros que as pessoas não deviam tomar, e pensa que é genial por ter um parente que é médico".

"Junte-se isso ao facto de que ele não ouve os cientistas, e de que toma todas as decisões com base em quanto o beneficiarão pessoalmente. Tem uma visão muito curta, pelo que não pensa muito sobre como tratar problemas enormes e complexos que requerem planeamento", continuou.



De acordo com o autor de 'All of Me', Trump "é o exato oposto daquilo que precisamos neste momento", e a sua "incompetência" irá levar a que a pandemia, nos Estados Unidos, dure por mais tempo.



"É com isto que os EUA têm de levar, e é por causa disto que temos a mais elevada taxa de mortalidade do mundo. Não acredito que nos livremos disto por um bom bocado, devido à sua incompetência, egoísmo, vistas curtas, e incapacidade para coordenar uma resposta séria a nível nacional", acrescentou.