Nasceu na passada segunda-feira o filho de Grimes com Elon Musk. Ao dar a notícia, no Twitter, o patrão da Tesla revelou também o nome do bebé: X Æ A-12.

De imediato se sucederam as reações de espanto e/ou confusão, nas redes sociais, dada a invulgaridade do nome. Mas a mãe já veio explicar o significado:

"X, a variável desconhecida; Æ, a minha forma élvica de escrever 'Ai' (amor e/ou inteligência artificial); A-12, o precursor do SR-17, o nosso avião preferido; e A de 'Archangel', a minha canção preferida", escreveu, também no Twitter.

Para já, não se sabe de que forma se pronuncia o nome da criança. Mas já há teorias por parte dos fãs: ou 'Ash' ou 'Sasha', já que Æ se pronuncia "ash", o que combinado com o "X" daria 'Sasha'. Claro que também há quem acredite que tudo não passa de uma piada, de forma a esconder o nome verdadeiro de olhares indiscretos...