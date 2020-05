Florian Schneider, um dos fundadores dos Kraftwerk, morreu na semana passada, aos 73 anos.

O músico alemão sofria de cancro, revelou Ralf Hütter, com quem em 1970 Florian Schneider fundou os Kraftwerk; o seu comunicado menciona a breve luta do amigo contra doença oncológica.

Nascido em 1947, Florian Schneider foi enterrado numa cerimónia privada, confirmou também a editora Sony Berlin.

Florian Schneider foi um dos fundadores dos Kraftwerk, uma das mais influentes bandas eletrónicas de sempre, abandonando o grupo em 2008.

Filho de Paul Schneider-Esbelen, arquiteto que desenhou o aeroporto da cidade de Colónia, o músico começou a tocar quando era estudante em Düsseldorf. Antes de criar os Kraftwerk com Ralf Hütter, fundou, com o mesmo parceiro, o grupo Organization.

Florian Schneider tocava flauta, violino e guitarra e foi-se interessando cada vez mais por música eletrónica, marcando presença em todos os discos mais importantes dos Kraftwerk, como "Autobahn" (1974) ou "Man-Machine" (1978).

Em 2008, já depois do último disco da banda até hoje, "Tour de France Soundtracks" (2003), e do regresso aos concertos, abandonou o grupo, sem revelar publicamente um motivo para tal.

Em 2015, lançara "Stop Plastic Pollution", uma colaboração com o produtor Dan Lacksman, inspirada por ter visto pescadores a apanhar lixo do mar, quando nadava numa praia no Gana.

Os Kraftwerk, dos quais Ralf Hütter é agora o único membro original, estiveram em Portugal várias vezes, mas já depois da saída de Florian Schneider.

As mais recentes aconteceram em 2015, no Coliseu de Lisboa e na Casa da Música, no Porto, e nos festivais Neopop, em Viana do Castelo, em 2017, e CoolJazz, em 2019, em Cascais.