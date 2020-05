Morreu Ciro Pessoa, membro fundador dos Titãs, após contrair o novo coronavírus. Tinha 62 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada pelos seus ex-colegas, Branco Mello e Sérgio Britto, nas redes sociais.

"Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro", escreveu Mello no Instagram.

"Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 p'ra fazermos uma banda de rock. E assim formámos os Titãs. Siga em paz, querido Ciro".

Mais curto, Britto lamentou a perda de um "amigo querido" e confessou-se "muito triste com tudo isso", partilhando uma fotografia dos Titãs nos anos 80.

De acordo com a esposa de Ciro Pessoa, citada pelo portal G1, o músico vinha lutando contra um cancro. Terá contraído o novo coronavírus "nas idas e vindas ao hospital".

"Foi internado, mas infelizmente não resistiu. O corpo será cremado e, assim que essa fase chegar ao fim, faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria", rematou.

Os Titãs são uma banda de rock formada na cidade de São Paulo, no Brasil, em 1982. Ao longo de quase 40 anos de carreira, o grupo enveredou por géneros musicais como a new wave, o punk, o grunge, a MPB e a música eletrónica.

A sua formação inicial contava com nove membros, sendo que seis eram vocalistas, entre os quais Arnaldo Antunes, Branco Mello e Ciro Pessoa.