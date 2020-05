Carminho mostrou-se irritada com o facto de receber chamadas telefónicas enquanto cantava num 'live' do Instagram.

"Mas quem é que me está a ligar? São pessoas que fazem de propósito", desabafa no final, com recurso a linguagem mais colorida, não percebendo que a câmara estava ligada.

A atuação de Carminho no Instagram destinou-se a ajudar a associação Casa dos Rapazes, que a fadista lembrou estar a precisar de donativos.