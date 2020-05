O concerto que os Guns N' Roses iam dar no Passeio Marítimo de Algés, a 20 de maio, foi adiado para data a confirmar, anunciou esta manhã a promotora Everything is New.

Num breve comunicado nas redes sociais, a promotora diz estar a trabalhar "numa nova data" que conta "partilhar em breve, bem como todas as informações relativas aos bilhetes".

A justificação para o adiamento prende-se com a pandemia de Covid-19: "mediante as recomendações da Direção Geral de Saúde e limitações impostas para o mês de maio pelo estado de calamidade, o espetáculo de Guns N' Roses agendado para o dia 20 de maio encontra-se adiado".