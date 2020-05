Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, António Zambujo falou sobre a questão dos apoios do Ministério da Cultura aos músicos portugueses, no contexto da pandemia de covid-19.

"Detestaria estar no lugar da Ministra da Cultura", confessa, citando um conhecido ditado: "Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. O melhor era que tudo voltasse à normalidade e as pessoas tivessem oportunidade de trabalhar. Não quero viver de subsídios ou de apoios, quero viver do meu trabalho como vivia e espero continuar a viver".

