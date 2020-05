Adele celebrou esta semana o seu 32º aniversário, quebrando um silêncio de meses nas redes sociais.

A cantora britânica partilhou, no Instagram, uma fotografia que mostra a sua transformação física desde que adotou uma nova dieta, denominada Sirtfood.

"Obrigado pelo vosso amor. Espero que estejam sãos e seguros nestes tempos loucos", escreveu, deixando ainda um agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à Covid-19.

Veja a foto:

Durante o ano de 2019, Adele terá perdido 22 quilos, mas no período em que esteve afastada dos holofotes acredita-se que tenha perdido cerca de 45.

Em fevereiro, Camila Goodis, personal trainer e professora de Pilates e responsável pelos treinos de Adya Field (ex-jurada do programa "X Factor" e amiga de Adele), explicava que o novo visual da autora de 'Someone Like You' não se deve a qualquer tipo de exercício físico. "Ela mudou o estilo de vida dela", afirmou, em declarações ao The Sun. "Cerca de 90%" das mudanças sentidas por Adele devem-se, diz Goodis, ao facto de a cantora ter deixado de ingerir "comida processada, açúcar e bebidas gaseificadas".

De acordo com o New York Times, Adele passou a seguir a risca a dieta Sirtfood, que se foca no consumo de sirtuínas - enzimas que se especializam na saúde celular e do metabolismo. Desta dieta fazem parte alimentos como a couve, azeite extra-virgem, trigo sarraceno, chá matcha, mirtilos e rúcula, mas também o vinho tinto e o chocolate negro.