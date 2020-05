Os Sonic Youth têm aproveitado o período de isolamento para partilhar, no Bandcamp, várias gravações de concertos seus.

Uma das suas últimas partilhas foi "Blastic Scene", nome dado ao registo do seu primeiro concerto em Portugal, no Campo Pequeno, a 14 de julho de 1993, como forma de celebrar os 26 anos de "Experimental, Jet Set, Trash and No-Star".

O concerto há muito que circula por entre a comunidade de fãs dos Sonic Youth, tendo sido editado em formato bootleg pela Moneyland Records, de João Paulo Feliciano.

À altura, os Sonic Youth foram contatados pela editora e concordaram em tornar esta bootleg semi-oficial, ficando com 25% da produção (375 cópias), que ofereceram através do seu clube de fãs.

O concerto, que contou no alinhamento com alguns dos temas que viriam a fazer parte de "Experimental, Jet Set, Trash and No-Star", teve primeiras partes a cargo dos Lulu Blind, de Tó Trips, e Tina and the Top Ten, de João Paulo Feliciano.

Blastic Scene (Live in Lisbon 1993) by Sonic Youth

O grafismo esteve a cargo de Mário Feliciano, irmão de João Paulo Feliciano, com a foto de capa a ter sido registada por Pedro Fradique, que é, há mais de vinte anos, programador cultural da discoteca Lux-Frágil. A masterização foi de Rafael Toral.

Confira o alinhamento do disco e um vídeo de 'Sugar Kane' ao vivo em Lisboa, registado pelo realizador José F. Pinheiro, nome essencial na história do vídeo musical em Portugal:

Cotton Crown

Bull In The Heather

In The Mind Of The Bourgeois Reader

Pacific Coast Highway

100%

Skink

Starfield Road

Candle

Stereo Sanctity

Self-Obsessed & Sexxee

Secret Girl

Flower

Drunken Butterfly

Theresa's Sound-World

Sugar Kane

Tokyo Eye