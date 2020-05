Depois da Netflix, "Tiger King" vai ter nova vida na televisão. Está a ser preparada uma série de oito episódios sobre a vida de Joe Exotic - que terá o seu nome -, e o ator principal já foi revelado: Nicholas Cage.

A série irá focar-se no tratador de animais tornado famoso após a estreia do documentário "Tiger King", que se encontra a cumprir uma pena de 22 anos de prisão após ter tentado contratar um assassino para matar a sua grande rival, Carole Baskin.

Segundo a revista Variety, este projeto não nasceu derivado de "Tiger King", tendo sido planeado em junho de 2019, bem antes da estreia desse documentário.

Esta será a segunda série de televisão a focar-se nas personagens do universo "Tiger King"; Kate McKinnon, estrela do programa "Saturday Night Live", irá interpretar Carole Baskin numa outra série baseada no podcast "Joe Exotic".