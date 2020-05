Billie Joe Armstrong voltou às versões de canções de outros artistas que tem feito em isolamento social: depois de, na semana passada, se ter feito acompanhar pelos filhos, esta semana volta sozinho para cantar 'Kids in America', clássico de 1981 de Kim Wilde.

A mais nova entrada na série "No Fun Mondays" é dedicada pelo vocalista dos Green Day ao colega de banda, o baixista Mike Dirnt, que completou ontem 48 anos. Antes de 'Kids in America', o músico cantou 'I Think We're Alone Now' e 'That Thing You Do!'.