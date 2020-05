Mick Jagger partilhou com os fãs, nas suas redes sociais, um vídeo no qual surge, em isolamento, no campo. O vocalista dos Rolling Stones surge a cortar alimentos, a passear ovelhas, a mostrar os seus dotes de mecânico num carro antigo que tem na garagem e a fazer exercício.

O vídeo cómico, partilhado inicialmente no programa de Jimmy Fallon, "The Tonight Show", mostra como o músico se mantém ocupado em tempos de pandemia: "em tempos de crise internacional, cada homem, mulher e criança deve fazer a sua parte" diz a voz que interpela o músico quando este está sentado a tocar guitarra.

A estética é recuperada aos intervalos noticiosos que surgiam nos cinemas antigos e o vídeo foi gravado para ajudar a ONG Save the Children.