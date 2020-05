Liam Gallagher confessou que será pouco provável escrever a sua autobiografia porque tem fraca memória. Respondendo aos fãs, no Twitter, o ex-Oasis, hoje com 47 anos disse: "não vejo isso a acontecer, a minha memória não é a melhor".

"É difícil lembrar-me das coisas porque era demasiado rock and roll", acrescentou, "o que me faz questionar-me sobre todas estas ditas estrelas de rock com grandes memórias: ou é tudo treta ou então não consumiram assim tantas drogas. Cheira-me a esturro, se é que me entendem".

Recorde-se que Liam Gallagher regressa a Portugal em 2021 para atuar no Rock in Rio-Lisboa. O músico britânico leva consigo o álbum "Why Me? Why Not.", editado no ano passado, ao palco mundo do festival do parque da Bela Vista no dia 19 de junho, mesmo em que atuam os Foo Fighters e The National.