Os Metallica partilharam mais um concerto em honra das #MetallicaMondays, projeto que visa ajudar os fãs a manterem-se em casa durante a pandemia.

Esta segunda-feira, a banda norte-americana partilhou o espetáculo que deu a 18 de novembro de 2016, em Londres, na mesma data em que foi lançado o seu último disco, "Hardwired... To Self-Destruct".

O concerto, de cariz intimista, contou com "apenas" 850 pessoas na assistência e com os clássicos de sempre no alinhamento, como 'Enter Sandman' e 'Master of Puppets'.

Veja aqui o alinhamento e o concerto:

Breadfan (Budgie)

The Four Horsemen

Battery

Sad but True

Fade to Black

Atlas, Rise!

Harvester of Sorrow

Moth Into Flame

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Enter Sandman

Encore

Whiskey in the Jar

Hardwired

Seek & Destroy