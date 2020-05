O Wireless Festival, que devia acontecer de 3 a 5 de julho no Finsbury Park, em Londres, foi hoje cancelado.

No Twitter, a organização explicou que esta decisão se tornou "inevitável", devido à situação pandémica no Reino Unido, e informou os detentores de bilhetes que podem pedir um reembolso ou guardar o bilhete, que será válido para a edição de 2021 do mesmo evento.

No cartaz do Wireless Festival estavam artistas como A$AP Rocky, Meek Mill ou Young Thug, todos confirmados na edição portuguesa do Rolling Loud, que continua marcado para os dias 8, 9 e 10 de julho em Portimão, no Algarve. A organização deste festival não revelou qualquer informação desde o início da pandemia em Portugal.

O Governo de António Costa remeteu para esta semana uma decisão sobre os grandes festivais em Portugal, sendo certo que a partir de 1 de junho reabrem os concertos em sala, com lotação limitada e distância de segurança.