A cantora Elly Jackson, conhecida como La Roux, revelou ter sido obrigada a escrever um pedido de desculpas a Kanye West, após ter feito um comentário de que o rapper não gostou.

Em entrevista ao podcast "Slacker", La Roux não foi meiga para com Kanye: "Ele não é 100% normal", afirmou. "Não podes falar sobre nada normal. Não podes ter uma conversa normal".

"Ele está em modo espetáculo, 24 horas por dia. Chega a ser fascinante estar próximo dele. Mas nunca mais o farei, foi mesmo estranho", continuou.



"Estranho" foi, também, o adjetivo utilizado pela autora de 'In For the Kill' que tanto perturbou o rapper, que a obrigou a pedir desculpas por escrito.

"Foi assustador. Lembro-me de as escrever, de estar no meu sofá a rir-me para comigo. 'Querido Kanye'... Foi ridículo", recordou.



"Escrevi aquilo tudo com um enorme sorriso na cara - embora eles tenham, de facto, um poder enorme. Nem sequer fiz aquele comentário por mal. Limitei-me a ver um comportamento - que nem sequer me era dirigido - que achei perturbador".