Kim Kardashian está novamente a ser alvo de chacota nas redes sociais depois de ter publicado uma fotografia na qual surge com três mãos. A estrela de reality shows e mulher de Kanye West partilhou uma imagem publicitária, da sua linha de produtos de beleza KKW Beauty, manipulada digitalmente que mostra uma terceira mão no meio dos seus cabelos.

Numa das imagens com temática réptil (a legenda é "venenosa"), partilhadas tanto no Instagram como no Twitter, Kardashian surge, de costas, com as duas mãos bem à vista, com padrão de cobra no biquíni, nas unhas e no cabelo. Fazendo zoom, os seguidores encontraram outra mão entre os fios do cabelo.

"Deixaste uma mão extra no cabelo", "o que é isto? Costumavam ser melhores com o Photoshop" e "o Photoshop é o grande amor dela" foram alguns dos comentários dos fãs. Veja a imagem abaixo.