Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, que organiza o NOS Alive e dezenas de concertos de sala por ano, afirmou à Antena 3 que irá anunciar novos espetáculos esta semana.

"Daqui a um mês vão reabrir as salas. Até lá, temos de fazer tudo para que os públicos regressem às mesmas, mesmo com lotação reduzida. Temos de nos organizar para garantir trabalho a todos, não só aos artistas. As pessoas têm de ter a dignidade de pelo menos ganharem dinheiro para levarem comida para casa", defende.

"Na próxima semana [a que começa hoje, 4 de maio] vamos anunciar espetáculos. Para dias 1, 2, 3 e 4 de junho. Disso podem ter a certeza. Vamos ter de voltar em segurança: para os que estão no palco, os que estão na plateia, os que recebem as pessoas. Mas vai acontecer", garante.

Na mesma entrevista à Prova Oral, Álvaro Covões reconheceu que a edição de 2020 do NOS Alive dificilmente se realizará, aguardando pela tomada de uma decisão pública por parte do Governo, que o primeiro-ministro remeteu para esta semana. Recorde-se que, em entrevista à RTP, António Costa afirmou que, "com "enorme probabilidade", não haverá festivais de verão este ano em Portugal.

Covões não abordou a situação dos concertos por si promovidos que ainda se encontram agendados, com o dos Guns N' Roses no Passeio Marítimo de Algés, a 20 de maio. Sendo certo que o mesmo não poderá ter lugar na data anunciada, não foi ainda comunicada qualquer nota de cancelamento ou adiamento.