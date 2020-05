António Zambujo, convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, comentou o anúncio de que, a partir de 1 de junho, irão reabrir os concertos com lotação limitada e regras de distanciamento.

"Eu iria participar no concerto do Rancho de Cantadores da Aldeia de São Bento no CCB; eles têm três noites esgotadas. Como fazes? Dizes a metade das pessoas que não pode ir? Os Desconcertos também estão esgotados, nos coliseus. Fazemos um sorteio para ver quem entra?"



Pode ouvir o Posto Emissor com António Zambujo aqui (esta resposta começa pelos 28m 35s).