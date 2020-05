Morreu a cantora e compositora norte-americana Cady Groves, aos 30 anos.

Segundo o seu irmão, Cody, a cantora terá morrido de causas naturais, sem que tenham sido especificados mais detalhes. Nas redes sociais, Cody revelou também que o médico legista descartou a hipótese de se tratar de um suicídio.

"Ela teve alguns problemas de saúde, no outono passado, e só podemos acreditar que voltaram", escreveu. "Por favor, respeitem o seu nome e a sua família antes de partilharem informação que não tenha partido diretamente daqui".

Ao longo da sua carreira, Cady Groves editou quatro EPs, o último dos quais "Dreams", editado em 2015. O seu último single, 'Oil and Water', data de 2017.

A sua canção de maior sucesso, 'This Little Girl', conta com mais de 12 milhões de streams no Spotify. Em 2010, fez as primeiras partes de uma digressão que também contava com os Third Eye Blind e Good Charlotte.

Para além de Cody, Cady teve mais dois irmãos, Casey e Kelly, que morreram ambos com 28 anos: o primeiro em 2007, o segundo em 2014.