Morreu Dave Greenfield, teclista dos Stranglers. Tinha 71 anos.

O músico inglês tinha testado positivo à covid-19 e estava hospitalizado devido a problemas cardíacos.

O som dos teclados de Greenfield era famoso, nomeadamente devido aos seus arpejos. Fazia uso do cravo e do órgão Hammond elétrico. 'Golden Brown', o maior êxito dos Stranglers era exemplo da versatilidade e do estilo único do músico nascido em Brighton em 1949.

Greenfield entrou nos Stranglers em 1975, tendo permanecido na banda formada por Jean-Jacques Burnel até hoje.

O antigo vocalista Hugh Cornwall lamentou a morte do ex-companheiro de banda, tendo definido Greenfield como “a diferença entre os Stranglers e qualquer outra banda punk”.

Os Stranglers atuaram pela última vez em Portugal a 25 de janeiro último, no Cascais Rock Fest, no Casino Estoril.