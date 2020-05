Segundo o plano do Governo irlandês para o desconfinamento, alguns festivais de música poderão realizar-se, este verão e naquele país, com recurso ao distanciamento social.

A hipótese é contemplada na fase número 5 do plano de regresso à normalidade, apresentado este fim de semana pelo primeiro-ministro Leo Varadkar.

Nessa quinta fase, que deve começar a 10 de agosto, está contemplada a possibilidade de se voltarem a realizar grandes eventos como festivais de música, desde que com limitação de número de espectadores e com distanciamento social.

Dessa forma, escreve o NME, o festival Electric Picnic, marcado para o início de setembro, talvez possa ainda realizar-se.

Já o Longitude, que se realizaria em julho, cancelou a sua edição deste ano, que aconteceria na cidade de Dublin com Tyler, the Creator (confirmado no NOS Primavera Sound) ou Kendrick Lamar (um dos nomes do NOS Alive).