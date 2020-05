Sting acredita que as drogas psicadélicas podem ajudar a resolver os problemas do mundo. As declarações do músico dos Police chegam num novo documentário da Netflix, "Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics", com estreia marcada para o próximo dia 11.

"Não acho que as drogas psicadélicas sejam a resposta para os problemas do mundo, mas podem ser um começo", diz o músico britânico (recordando também que certa vez a relva falou com ele) no documentário, que explora a ligação de substâncias como o LSD ou os cogumelos mágicos ao tratamento da depressão ou dependências.

Além de Sting, participam no filme, cujo trailer pode ser visto abaixo, artistas como A$AP Rock, que confessa que depois de consumir drogas viu um arco-íris a sair do pénis, a comediante Sarah Silverman, o falecido chef Anthony Bourdain ou o ator Ben Stiller. A banda sonora é da responsabilidade dos Yo La Tengo.