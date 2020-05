Os Gorillaz partilharam um tema novo, 'How Far?', gravado antes da quarentena.

O tema conta com a colaboração do rapper Skepta e do baterista Tony Allen, falecido na semana passada. A canção foi partilhada por Damon Albarn em homenagem ao músico nigeriano.

'How Far?' "foi composta e gravada com o Skepta, em Londres, antes da quarentena e é agora partilhada como um tributo ao espírito de um grande homem, o Tony Allen", pode ler-se, em comunicado de imprensa.

Ouça aqui 'How Far?':