David Fonseca juntou-se aos Best Youth para uma versão de 'The Suburbs' dos Best Youth. A canção integra assim a série "Video Letter" que a dupla portuense tem assegurado, a partir de casa, nas últimas semanas.

Antes de 'The Suburbs', os Best Youth gravaram, à distância um do outro, versões de 'Harvest Moon' de Neil Young, 'The Less I Knot the Better' dos Tame Impala, '1979' dos Smashing Pumpkins e 'Late Night Feelings' de Mark Ronson em dueto com Lykke Li.