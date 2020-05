Os Pink Floyd partilharam mais um dos seus concertos clássicos, de forma a ajudar os fãs a ficarem em casa durante a pandemia.

Depois de "PULSE" e "Live at Pompeii", a banda britânica partilhou uma gravação do concerto que deu para a televisão KQED, de São Francisco, em 1970.

"An Hour with Pink Floyd: KQED" contém no alinhamento apenas seis canções: 'Atom Heart Mother', 'Cymbaline', 'Grantchester Meadows', 'Green is the Colour' e 'Careful with that Axe, Eugene'.

Este concerto havia sido disponibilizado na box set "The Early Years: 1965-1972", editada em 2016, e poderá agora ser visto no YouTube até ao dia 17 de maio, fazendo ainda parte do YouTube Film Festival.