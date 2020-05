Angie Marchese, Diretora de Arquivos de Graceland, a famosa mansão de Elvis Presley, revelou qual o disco que o "Rei do Rock" estava a ouvir aquando da sua morte, em 1977.

Explicando, durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, que o quarto de Elvis se mantém exatamente como estava antes da morte deste, Angie revelou que o músico estava a ouvir um disco do cantor gospel J.D.Sumner com os Stamps.

Elvis era fanático por música gospel, chegando a interpretar alguns temas do género, e os Stamps acabariam por atuar no seu funeral.

Permanece desconhecida, no entanto, a canção que o "Rei" estaria a ouvir: "É uma gravação que eles enviaram ao Elvis, acabada de sair do estúdio. Nunca a ouvi, por isso não sei que canção está no disco", afirmou Angie.