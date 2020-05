Álvaro Covões deu uma entrevista ao programa Prova Oral, da Antena 3, na qual fala sobre a probabilidade de o festival NOS Alive se realizar, ou não, em julho.

"Temos de ter consciência, isto vai demorar muito tempo", reconhece o diretor da Everything is New, referindo-se às medidas de segurança impostas pela pandemia de covid-19.

"A esperança é a última a morrer, mas também temos de ser pragmáticos", diz Álvaro Covões, cerca do primeiro minuto de entrevista (vídeo abaixo), lembrando que em muitos países europeus existe uma data até à qual não podem realizar-se grandes eventos.



"Só se amanhã de manhã acordássemos com a manchete: 'Vacina vai começar a ser distribuída na segunda-feira’… ou: 'Vai começar a ser distribuído um medicamento e temos um bilião de comprimidos para disponibilizar ao mundo'" (cerca da 1h04m).

A entrevista a Álvaro Covões pode ser vista aqui.

O Governo deverá tomar uma decisão sobre festivais de verão nos próximos dias.