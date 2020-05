Foi o único concerto dos Stone Temple Pilots em Portugal e continua na memória dos fãs dos norte-americanos, que em 2015 perderam o seu carismático vocalista, Scott Weiland.

Em 2017, ano em que se celebraram as bodas de prata do festival Paredes de Coura, João Carvalho, diretor do evento minhoto, confessava à TVI24:

“Quando me perguntam se houve bandas que preferia não ter tido, é claro que temos essa visão crítica. Em 2001 tivemos os Papa Roach, que acabaram por dar um bom concerto, mas que eram uma banda que não queríamos assim tanto. [Prefiro recordar essa] edição pela vinda dos Stone Temple Pilots, que estiveram pela primeira vez em Portugal em Paredes de Coura”.



Seria também a última e pode ser recordada aqui.



Alinhamento:



Crackerman

Coma

Vasoline

Meatplow

Big Empty

Piece of Pie

Interstate Love Song

Hollywood Bitch

Trippin' on a Hole in a Paper Heart

Plush

Down

Dead & Bloated

Sex Type Thing