Em 2008, os Muse já tinham uma reputação de grande banda ao vivo junto dos fãs portugueses. E foi com essa fama que atuaram no Rock in Rio Lisboa, no mesmo dia que Linkin Park e Offspring.

Na reportagem do Público, escrevia-se que a banda tinha sobre os ombros "uma expectativa desmedida", depois dos concertos que já dera em Portugal, na Aula Magna ou no Sudoeste.

O concerto no Rock in Rio, lê-se na mesma reportagem, "foi fabuloso, sem máculas e com alguns momentos épicos. Foi também certeiro nas opções para o alinhamento, destacando o último álbum na mistura de todos. (...) Só pecou por ser curto".

Alinhamento



Knights of Cydonia

(Close Encounters intro)

Hysteria

Map of the Problematique

(Who Knows Who outro)

Supermassive Black Hole

New Born

(Headup +Ashamed outro)

Feeling Good

(Anthony Newley cover)

Starlight

(Riff intro)

Nishe

(First time since 2000)

Time Is Running Out

Plug In Baby

Stockholm Syndrome

(Township Rebellion + Endless, Nameless outro)

Take a Bow