O governador do estado norte-americano do Missouri declarou que os grandes eventos ao vivo, como concertos e festivais, poderão regressar já a partir desta segunda-feira, 4 de maio, apesar da pandemia.

Segundo as orientações traçadas por Mike Parson, "não existem limitações" à realização deste tipo de eventos, "desde que sejam tomadas todas as precauções" pelos participantes, conforme explicou um representante do Departamento de Saúde daquele estado à Billboard.

Apesar desta autorização, não se prevê que o Missouri volte a acolher grandes espetáculos tão cedo: as autoridades de cada cidade terão o direito de decidir se cada evento poderá, ou não, realizar-se.

Cidades como St. Louis, Springfield e Kansas City deixaram já claro que as restrições atualmente em vigor se estenderão para além desta segunda-feira.

Mesmo que tal não acontecesse, seria difícil arranjar músicos de renome que aceitassem subir aos palcos, visto que as grandes promotoras, como a AEG e a Live Nation, anunciaram o cancelamento de todos os seus eventos até nota em contrário.