Axl Rose criticou a possibilidade de se reabrirem as praias, nos Estados Unidos, apesar da pandemia da Covid-19.

O líder dos Guns N' Roses vê essa hipótese como irresponsável, e deixou uma mensagem dura no Twitter.

"Se os xerifes podem recusar-se a fechar as praias, os hospitais podem recusar-se a receber pessoas suspeitas de terem sido infetadas", escreveu.

As palavras de Axl encontrarem eco nos seus fãs, com muitos a concordar com o músico. Veja aqui: