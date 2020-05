António Zambujo, convidado do Posto Emissor desta semana, tem tantas saudades de futebol que, numa altura em que a I Liga continua parada, revê jogos marcantes no YouTube.



"O ridículo é tal que dou por mim ao fim da tarde a rever jogos no YouTube", contou, este risos.



As partidas eleitas são jogos do clube do qual é adepto, o Benfica: "Ontem revi um jogo que tinha bem presente na memória, em que o Benfica ganhou em Inglaterra ao Arsenal [em 1991]. Tinha empatado em Lisboa 1 a 1 e foi a Londres espetar três batatas ao Arsenal, que eles até ficaram a ver navios", recorda.



Pode ouvir António Zambujo falar sobre as suas paixões futebolísticas - e as suas superstições - a partir do 23m35s.